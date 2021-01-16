خبراء أردنيون يكشفون عن إمكانية اختفاء كورونا قريبًا جدًا

كشف خبراء أردنيون، في دراسة جديدة، عن مؤشرات تقنية داخل الخلايا البشرية التي تسلل إليها فيروس كورونا في أجساد المصابين تبين أن الوباء في طريقه إلى الاختفاء في غضون شهرين.وأوضحت "جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية"، في تقريرها الذي نشرته اليوم السبت، أن إمكانية زوال الفيروس، بما فيه سلالاته الجديدة كالبريطانية والجنوب إفريقية، خلال شهرين إمكانية واقعية.واستند باحثو هذه الجمعية إلى دراسة منطقة الـORF ذات الأهمية البالغة في الفيروس، والتي يتحدد ضمنها مستوى قوته ومدى خطورته، ودعوا الباحثين المتخصصين إلى المزيد من الاهتمام بها في دراساتهم.واستنادا إلى بيان "جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية"، فإن "معظم العلماء يركزون على طفرات البروتين التاجي وسرعة انتشار الفيروس، ولكنهم يهملون أهم منطقة بالفيروس التي تعتبر سلاحه، وهي منطقة الـORF".