ماليزيا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا بـ4029

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم السبت، عن تسجيل 4 آلاف و29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة يومية غير مسبوقة تسجلها ماليزيا منذ بداية أزمة كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 155 ألفا و95 إصابة.وذكرت الوزارة- وفقا لوكالة أنباء "برناما" الماليزية- أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الوفيات في البلاد إلى 594 شخصا، بينما تم تسجيل 2148 حالة تعاف جديدة.