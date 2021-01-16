حي البساتين يوقف أعمال بناء مخالف ويلتقي تجار سوق التونسي

قام اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين برفقة إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات بإيقاف أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية لسقف الدور الخامس بعد الأرضي بالقطعة رقم ٥٠٥٤ المعراج العلوي، وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.جاءت الأعمال تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بضرورة إعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين.وعقد اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين لقاء مع عدد من المواطنين بسوق التونسي الحضاري الجديد بمنطقة عزبة النصر، واستمع لشكواهم الخاصة بسوق التونسي التي تواجه التجار وأصحاب الباكيات ووجه بحل شكواهم.