تشريح جثة شاب قتل بسبب خلافات مالية بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم السبت، بتشريح جثة شاب قتله عاطل بسبب خلافات مالية، وإعداد تقرير حول الصفة التشريحية، والتصريح بالدفن عقب ذلك.وقررت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان.ودلت تحريات أجهزة الأمن على أن خلافات مالية وراء مقتل شاب على يد عاطل في دار السلام.وأضافت التحريات أن المجنى عليه يعمل عامل زجاج، وأقرض المتهم مبلغا ماليا، وعندما طالب المتهم به نشبت بينهما مشادة كلامية، قام على إثرها العاطل بطعن المجنى عليه.وقد تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على عاطل قتل شابا خلال مشاجرة بينهما بدار السلام.وكان المقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، قد تلقى بلاغًا من الأهالي، مفاده مقتل شاب على يد آخر خلال مشاجرة.وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب يدعي "م د"، 31 سنة، ومقيم بدائرة القسم.وتمكنت مباحث قسم شرطة دار السلام من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.