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تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن دعم برنامج تكافل وكرامة

السبت 16/يناير/2021 - 12:57 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابط الاستعلام عن دعم برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي والذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي لأكثر الفئات احتياجا وفقا للشروط الموضوعة لضمان حياة كريمة خاصة في ظل الأوضاع الراهنة للبلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

رابط الاستعلام عن دعم برنامج تكافل وكرامة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن من خلاله الاستعلام عن معاش ال 400 جنيه شهريا والمعروف بـ "تكافل وكرامة" والذي يصرف الفئات احتياجا ممن لا يقعون تحت مظلة التأمينات الاجتماعية وليس لديهم دخلا ثابتا تكفي متطلبات الحياة اليومية خاصة في ظل فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم واختراق الجهاز التنفسي ويعمل على إضعاف الخلايا المناعية في الجسم مما يؤدي إلى الوفاة الفورية.

خطوات الاستعلام عن معاش الـ 400 جنيه شهريا

يمكن للراغبين في الحصول على معاش وزارة التضامن الاجتماعي والمعروف بـ "التكافل و الكرامة" ممن ينطبق عليهم الشروط الاستعلام إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للمستحق للمعاش

الضغط على كلمة الاستعلام

سوف تظهر كافة تفاصيل معاش التكافل والكرامة الخاصة بصاحب الرقم القومي المكتوب

الفئات المستحقة للدعم التكافل والكرامة

يبحث للمستوفين لشروط المنحة الرئاسية حاليا عن رابط الاستعلام عن دعم برنامج تكافل وكرامة وهم كبار السن فوق 65 عاما وذوي الاحتياجات الخاصة العاجزين عن العمل والأسر التي ليس لها دخلا ثابتا وبها أبناء في مراحل دراسية مختلفة المطلقات والأرامل ممن ليس لهم معاشات شهرية.

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