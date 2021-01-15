رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصلاح هبوط أرضي بحي وسط الإسكندرية بسبب كسر ماسورة صرف (صور)

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:12 م
هبوط أرضي بحي وسط
هبوط أرضي بحي وسط الإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
شهدت منطقة كوم الدكة بحى وسط الإسكندرية، هبوط أرضي نتيجة كسر في ماسورة صرف صحي، ووجه اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط بالتعامل مع الهبوط، حيث قامت إدارة وسط للصرف بإصلاح الكسر ومعالجة الهبوط بالشارع.

كما تم الانتهاء من التوصيل والردم بحضور إدارات الطرق والمتابعة وإشغال الطريق، وذلك في إطار رفع كفاءة الطرق بالحي، للمساهمة في تحقيق الأمن والسلامة وانسياب الحركة المرورية، ورفع المعاناة عن المواطنين.


موضوعات متعلقة

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الزمالك يحصن موهبته الجديدة

«الصحة»: بدء التطعيم بلقاح «كورونا» في فبراير.. وإطلاق الموقع نهاية يناير

تركيا: مستعدون لتحسين علاقاتنا مع مصر والإمارات

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

لأول مرة منذ 2005.. فلسطين تقرر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

علماء يحاولون إنقاذ غزلان الجبل المهددة بالانقراض

قراصنة إنترنت يسرقون وثائق وكالة الأدوية الأوروبية ويتلاعبون بها

تردد قناة cbc سفرة الجديد 2021 على نايل سات

تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر و JANNA

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

في ذكرى مولده.. هكذا كانت طفولة الزعيم جمال عبد الناصر

صدر حديثًا.. رواية «الرحلة» لـ نور محمود

صدر حديثًا.. ديوان «مشاعر مقسومة» لـ فاطمة العالم عن دار «أبجد»

قريبًا.. صدور «مجانين قصيدة النثر 2»