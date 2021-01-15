إصلاح هبوط أرضي بحي وسط الإسكندرية بسبب كسر ماسورة صرف (صور)

شهدت منطقة كوم الدكة بحى وسط الإسكندرية، هبوط أرضي نتيجة كسر في ماسورة صرف صحي، ووجه اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط بالتعامل مع الهبوط، حيث قامت إدارة وسط للصرف بإصلاح الكسر ومعالجة الهبوط بالشارع.كما تم الانتهاء من التوصيل والردم بحضور إدارات الطرق والمتابعة وإشغال الطريق، وذلك في إطار رفع كفاءة الطرق بالحي، للمساهمة في تحقيق الأمن والسلامة وانسياب الحركة المرورية، ورفع المعاناة عن المواطنين.