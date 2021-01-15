حزب «مصر بلدي» يفتتح مقر خدمة المواطنين في الجيزة

افتتح حزب مصر بلدي، مقره بمحافظة الجيزة، لخدمة المواطنين استعدادا لانتخابات المجالس المحلية المقبلة.وأكد اللواء سيف الإسلام عبدالباري رئيس الحزب خلال كلمته أن الحزب يسعى في كافة الاتجاهات للتصدي بشكل فعلى للمشاكل الموجودة مع المواطنين، وتقديم خدمة مجتمعية مرموقة تليق بالمواطنين انطلاقا من الدور المجتمعي الواضح للحزب في تلبية كافة احتياجات المواطنين.وأوضح أن مصر مقبلة على حقبة جديدة في تاريخها الحديث بفضل جهود القيادة السياسية المبذولة على كافة الأصعدة المحلية والدولية، ونحن نستعد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في المحليات بكوادر شبابية ملهمة وقادة وعلماء ومفكرين.وفى الوقت نفسه، أشار دكتور مصطفي الشربيني، أمين عام الحزب ونائب رئيس الحزب، إلى أن افتتاح مقر الحزب الجديد بمحافظة الجيزة من قبل قيادة الحزب يؤكد أننا ماضون في طريقنا لخدمة المواطنين في كافة الاتجاهات خاصة على الصعيد السياسي والاجتماعي، بالإضافة إلى السعي نحو فتح قنوات جديدة للتحاور مع المواطنين لبحث سبل تنمية المحافظة والنهوض بها.وأضاف أن مقر حزب مصر بلدي بمحافظة الجيزة لا يعد بمثابة مبنى فحسب، وإنما يعد بمثابة مقر لخدمة المواطنين وسيتم افتتاح ٧ مقارات لخدمة المواطنين بمحافظات القليوبية والشرقية وأسيوط وقنا والبحر الأحمر والمنيا وبورسعيد والبحيرة خلال هذا الشهر.وقال أمين عام المحافظة، مصطفى الجابرى، إن الحزب سيشهد انطلاقة قوية في مسيرة الحزب بمحافظة الجيزة، لتقديم كافة الخدمات الممكنة للمواطنين في كافة ربوع المحافظة وأننا على استعداد للتعاون مع كافة الاحزاب لخدمة المواطنين.