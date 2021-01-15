تسارع الإنتاج الصناعي الأمريكي في ديسمبر

نما إنتاج المصانع الأمريكية بأكثر من المتوقع في ديسمبر، لكن اضطرابات لسلاسل الإمداد الناجمة عن استمرار ملازمة بعض العاملين للمنازل بسبب الانتشار الحاد للجائحة قد يُبطئ الإنتاج في الشهور المقبلة.وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي، اليوم الجمعة، إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية زاد 0.9 بالمئة الشهر الماضي بعد صعوده 0.8 بالمئة في نوفمبر.ويدعم قطاع الصناعات التحويلية بتحول في الطلب من الخدمات إلى السلع.كان الاقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا أن يزيد إنتاج الصناعات التحويلية 0.5 بالمئة في ديسمبر.