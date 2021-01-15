عضو «إسكان النواب»: الفترة المقبلة ستشهد صدور قوانين ظلت حبيسة الأدراج

أكد المهندس عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الحكومة بشأن أهمية التنسيق والتعاون مع ‏مجلس النواب، يؤكد حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع الغرفة التشريعية الأولى بما يسهم فى العمل على حل أى مشكلات تواجه النواب ودوائرهم، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.وأضاف "الشرقاوي"، في بيان اليوم، أن موافقة البرلمان على طلب الحكومة بإحالة مشروعات القوانين التي لم يتم الفصل فيها في الفصل التشريعي السابق، إلى اللجان النوعية المختصة لإعادة مناقشتها يعني صدور قوانين ظلت حبيسة إدراج المجلس وتمثل أساسًا تنظيميا في العديد من القضايا مثل قانون الإيجار القديم.وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلي أن مجلس النواب في دورته الجديدة يمتلك أجندة تشريعية كبيرة حيث تمثل التشريعات التي تحقق استقرار الدولة، وتدعم المشروعات الجديدة المقبلة بهدف استكمال البنية التشريعية، وتعزيز التنمية، مؤكدًا أن البرلمان سيعمل على مناقشتها وإصدارها في أقرب وقت.ولفت "الشرقاوي"، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل عدة شهر أشار في أحد اللقاءات إلى ضرورة أن يقوم مجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي على أداء الحكومة بهدف دعم قضايا العمل الوطني وحل المشاكل الجماهيرية، وهذا ما سيفعله النواب خلال المرحلة المقبلة.