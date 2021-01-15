«مستقبل وطن» يُرحب بقرار أمريكا اعتبار «حسم» منظمة إرهابية

رحب المستشار عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بقرار الخارجية الأمريكية، بإدراج حركة «حسم» التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، رسميًا، على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية.وقال عضو مجلس الشيوخ في تصريح خاص لـ«الدستور»، إن هذا القرار دليل قاطع بأن المجتمع الدولى أصبح يدرك أخيرًا خطر الإرهاب ومساؤه وآن الآوان ليصحح أخطاء الماضي، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمعات.وأضاف أن تصنيف حركة «حسم» التابعة لجماعة الإخوان كمنظمة إرهابية يكشف مدي عنف تلك الجماعات المسلحة والتي كانت تتخذ من الدين ساترا لها ولأفعالها الإجرامية التي ملأت الدنيا.وطالب الأمين العام المساعد، المجتمع الدولى بضرورة الإعتراف بأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، والعمل على حظرها، ومصادرة كافة أموالها وأنشطتها التي يتم استخدام أموالها في الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات.كما طالب المجتمع الدولى بفرض عقوبات رادعة على الدول التي تأوي تلك العناصر الإخوانية وتقدم لها كل أشكال الدعم من أجل تنفيذ مخططاتهم الخبيثة ضد المواطنين الأبرياء وفي إسقاط الدول وتفتيتها