ضبط 187 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط "(187) قطعة سلاح نارى، و(268) قضية مخدرات وتنفيذ (79759) حكما قضائيا متنوعا.يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.