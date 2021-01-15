بالنقل من جهات أخرى.. النيابة تعلن عن حاجتها لوظائف

أعلنت إدارة النيابات بالنيابة العامة، عن وظائف جديدة للعاملين بالجهات الحكومية بالدولة، وذلك من خلال نقل عدد من العاملين للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهم المالية بمختلف محافظات الجمهورية.وتضمنت طلبات الوظائف باحث بالدرجات التخصصية الدرجة الثانية والثالثة، على أن يجيد المتقدم العمل علي الحاسب الآلي واجتياز جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية، وأن يكون مؤهل عالي مناسب، كما تضمنت الطلبات كاتب بالدرجات الكتابية بالدرجة الثالثة والرابعة.