التحالف: اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون صوب المملكة

أعلنت قوات التحالف الدولي لدعم الشرعية بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الجمعة، إنها اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون صوب المملكة العربية السعودية.وقال التحالف إن الطائرة المسيرة كانت موجهة نحو أهداف مدنية في جنوب المملكة.كانت قوات الحوثي المتحالفة مع إيران قد أطلقت في نوفمبر الماضي صاروخا أصاب منشأة توزيع محلية للمنتجات النفطية في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر.ولم يصدر تعليق في وسائل الإعلام التي يديرها الحوثيون حول الحادث.