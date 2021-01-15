رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اللجنة الطبية لمونديال اليد: إجراء «PCR» لجميع الفرق كل 24 ساعة

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:24 ص
تحليل pcr
تحليل "pcr
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إجراء تحليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد كل 24ساعة لجميع الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية، بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من قبل وزيري الصحة والسكان والشباب والرياضية لتنفيذ خطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، حرصًا على الاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر الكرام، وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية تزامنًا مع جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح، أنه بذلك أصبح يتم إجراء مسحات الـPCR، كل 24 ساعة للفرق المشاركة من المنتخبات الرياضية بدلًا من كل 48 ساعة، وكذلك إجراء التحليل لأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق مرة كل 24 ساعة بدلًا من 72 ساعة بقاعات مخصصة لذلك بالفنادق، كما يتم إجراء المسحات في حالات الاشتباه، بالإضافة إلى إجراء مسح حراري بشكل دوري على مدار اليوم.

وقالت إنه، في حالة ظهور أي حالات إيجابية يتم نقلها إلى أحد المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان لتقييم الحالة، وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية طبقًا لبروتوكولات التشخيص، حيث يتم عزل الحالات البسيطة إكلينيكًا بأحد الفنادق المخصصة، لذلك وتتم متابعتهم من خلال فريق طبي بالفندق وإعطاؤهم بروتوكول العلاج لفيروس كورونا، أما الحالات المتوسطة والحرجة يتم عزلها بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المخصصة لذلك، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما يتم متابعة المخالطين للحالة وتطهير مكان إقامة الحالة المصابة حال تأكيدها.

وأكدت أنه تم إجراء 7205 تحليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد لأعضاء المنتخبات والوفود المشاركة في البطولة، والعاملين بالفنادق، والفريق الطبي، وأعضاء اللجنة المنظمة، منذ بداية تجهيزات استقبال الوفود يوم 1 يناير الجاري حتى اليوم.
اللجنة الطبية لمونديال اليد: إجراء «PCR» لجميع الفرق كل 24 ساعة
اللجنة الطبية لمونديال اليد: إجراء «PCR» لجميع الفرق كل 24 ساعة
اللجنة الطبية لمونديال اليد: إجراء «PCR» لجميع الفرق كل 24 ساعة
اللجنة الطبية لمونديال اليد: إجراء «PCR» لجميع الفرق كل 24 ساعة
اللجنة الطبية لمونديال اليد: إجراء «PCR» لجميع الفرق كل 24 ساعة
اللجنة الطبية لمونديال اليد: إجراء «PCR» لجميع الفرق كل 24 ساعة

موضوعات متعلقة

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

الموعد الرسمي لصرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة

تجديد حبس «قمصان» مدّعي السرطان 15 يومًا

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

الصور

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

حصيرة وسبورة في الشارع: ريم تعلم أطفال أتميدة دون مقابل (فيديو)

image description

السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

الأكثر قراءة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

آليات تطبيق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات «كورونا» ضمن منظومة التأمين الصحي

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

بعد الإحالة للمفتي.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها في المجاري

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تعرف على مزايا حمية الشيكولاتة

منتجو فيلم العملاق الأخير ينوون إخراج حلقة ثالثة منه

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 15-1-2021

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضى عبر موقع المصرية للاتصالات

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

طبعة جديدة من «أساطير الحب والجمال عند الأغريق» لـ دريني خشبة

في ذكرى ميلاد عبد الناصر.. أول مظاهرة خرج فيها وتاريخه مع الكتب

اختتام فعاليات تخرج دفعات المرحلة الأولى من «ابدأ حلمك»

وليد عثمان: «جمر» رواية تفاصيل متاجرة الإخوان بالدين