قافلة مهاجرين جديدة تنطلق من هندوراس سعيا وراء «الحلم الأمريكى»

شكّل مئات من الأشخاص الساعين الى الهجرة في هندوراس قافلة تعتزم التوجه إلى الولايات المتحدة سيرا على الأقدام عبر جواتيمالا والمكسيك، بحثا عن ظروف معيشية أفضل، على أمل أن يسمح لهم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالدخول.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، انطلقت مجموعة أولى مؤلفة من 300 شخص فجرا من سان بيدرو سولا، ثاني أكبر مدينة في البلاد، على بعد 180 كيلومترا شمال تيغوسيغالبا، للوصول إلى الحدود مع جواتيمالا.وتفرق المهاجرون إلى مجموعات أصغر حمل بعضها علم هندوراس، ووضع أغلب المهاجرين كمامات للوقاية من وباء كوفيد-19.ووفقا للنداء الذي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُتوقع أن يتجمع نحو ثلاثة آلالف شخص في سان بيدرو سولا ليغادروا فجر الجمعة متوجهين إلى كورينتو أو إلى أغوا كالينتي، وهي النقطة الحدودية الأخرى مع غواتيمالا في مسار يبلغ طوله 260 كلم.وحشدت هندوراس نحو 7 آلاف شرطي لمواكبة مجموعات المهاجرين أثناء رحلتهم إلى الحدود الجواتيمالية.ويقول المهاجرون إنهم يريدون الهرب من الفقر المدقع والبطالة وعنف العصابات وتجار المخدرات إضافة إلى الأزمة التي تفاقمت بسبب فيروس كورونا المستجد والمرور المدمر لإعصارين قويين في نوفمبر.وقالت خيسينيا راميريز لوكالة فرانس برس "نحن نهرب من البؤس. ليس لدي عمل منذ مارس عندما بدأ الوباء".وخسرت هذه الطاهية (36 عاما) وظيفتها في مطعم، وتركت زوجها وأولادها الذين يبلغون 21 و18 و16 عامًا، بهدف الانضمام إلى القافلة الأولى في عام 2021.