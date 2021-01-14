رامي صبري يستعد بـ«شطّبنا» بعد أزمة أغنية شكرًا

يتجاوز المطرب رامي صبري أزمته الأخيرة مع الشاعر الغنائي تامر حسين والملحن عزيز الشافعي بسبب أغنية "شكرًا" للهضبة عمرو دياب، باستعداده لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة.وأعلن رامي صبري عن نيته طرح أغنية جديدة تحمل اسم "شطّبنا" خلال الأيام القليلة المقبلة، يتعاون فيها مع الشاعر الغنائي محمد عاطف.وأثار رامي صبري الجدل خلال الأيام الماضية بعد إطلاقه أغنية "شكرًا" بصوته، بالرغم من أنها أصبحت ملكًا لعمرو دياب وشركته "ناي" الموجودة بألبوم الهضبة الجديد "إلا أنا".