تفاصيل حركة الترقيات الجديدة بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

أصدر محمد السيسي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، العضو المنتدب، حركة ترقيات بقطاعات الشبكات في الشركة؛ بهدف رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بالإدارات المختلفة.جاءت تفاصيل الحركة كالآتي:- المهندس أشرف محمد عمر رئيسا لقطاع العدادات والدفع المسبق.- المهندس محمد فاروق بشير رئيسا لقطاع التدريب.- المهندس رشدي محمد مصطفى مديرا للإدارة العامة لشبكات شمال ريف الجيزة 2.- المهندس أيمن أحمد أحمد حسنين مديرا للإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة 1.- المهندس أمين إبراهيم أمين مديرا للإدارة العامة للتنفيذ الذاتي لشبكات الجيزة وأكتوبر.- محمد صابر عبد اللطيف مديرا للإدارة العامة للتفتيش المالى والتجارى.