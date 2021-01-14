مصر للطيران تعلن ضوابط جديدة للسفر إلى إنجلترا وأمريكا

أصدرت شركة مصر للطيران لعملائها المسافرين إلى دولة المملكة المتحدة، اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل الموافق 18 يناير 2021، تعليمات بضرورة إحضار شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية بما لا يقل عن 72 ساعة قبل وقت الوصول حتى يسمح لهم الصعود على الطائرة، ويُعفى من ذلك القرار الأطفال دون سن الحادية عشرة عاما.كما توجه مصر للطيران عملائها المسافرين إلى المملكة المتحدة إلى ضرورة ملء نموذج (Passenger Locator Form) الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط: https:www.gov.ukprovide-journey-contact-details-before-travel-ukمن ناحية أخرى، أهابت مصر للطيران بعملائها المسافرين إلى دولة الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من يوم 26 يناير 2021 ضرورة إحضار شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية بما لا يقل عن 72 ساعة قبل وقت الوصول حتى يسمح لهم الصعود علي الطائرة، ويُعفى من ذلك القرار الأطفال دون سن العامان (2).كما أهابت مصر للطيران بعملائها ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الاحترازية، مثل ارتداء قناع الوجه طوال التواجد في المطارات وعلى متن الطائرة وغيرها من الضوابط الصحية حفاظا علي سلامتهم في جميع الأوقات.ولمزيد من المعلومات، برجاء زيارة egyptair.com أو الاتصال بمركز الاتصالات 1717 داخل مصر.