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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«صاحب فكرة إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامي».. محطات في حياة صفوت الشريف

الخميس 14/يناير/2021 - 07:22 م
صفوت الشريف
صفوت الشريف
نوران إمام
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رحل رئيس مجلس الشوري الأسبق، صفوت الشريف، عن عالمنا في عمر يناهز 88 عامًا بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بسرطان الدم.

وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز المحطات في حياة صفوت الشريف.

- بدايته
امتدت رحلته السياسية لأكثر من 60 عاما، وبدأت منذ الستينيات في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث ولد الشريف فى 19 ديسمبر 1933 بالغربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية.

وتدرج فى المناصب أثناء فترات حكم جمال عبد الناصر والسادات ومبارك، وتولى رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات فى عهد السادات بعد أن انضم لها سنة 1975 ويُحسب له مساهمته فى إنشاء مدينة الإنتاج والعديد من القنوات للتليفزيون، وإنشاء القمر المصرى نايل سات، وكان أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطنى المنحل عام 1977.

- مناصبه
شغل صفوت الشريف عدة مناصب فى الحزب الوطنى المنحل، فكان الأمين العام للحزب من 2002 إلى 2011، ورئيسًا سابقًا لمجلس الشورى حين قامت ثورة 25 يناير 2011، وسبق منصبه في مجلس الشورى (الشيوخ حاليًا) عمله لسنوات وزيرًا للإعلام عرف بقربه من الرئيس الراحل حسني مبارك وأقاله الرئيس مبارك من منصبه كأمين عام للحزب الوطني الحاكم في الخامس من فبراير 2011، وعين بدلا عنه حسام بدراوي الذي استقال لاحقًا.

- رحلته مع الإعلام
تعود فكرة إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامى، إلى صفوت الشريف، بعد النجاحات التى حققها قطاع الإنتاج بماسبيرو، وكلف كلا من ممدوح الليثى، أول رئيس للقطاع حينها، والمهندس محمود كشك، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية فى الثمانينات، بإجراء دراسة لإنشاء المدينة.

وفى 24 فبراير عام 2000، صدر قرار رئيس الوزراء، بالموافقة على إنشاء منطقة حرة عامة ذات طبيعة خاصة بمدينة السادس من أكتوبر تخصص للإنتاج الفنى والإعلامى والأنشطة الخدمية المرتبطة به، على مساحة 3 ملايين متر مربع، كما كان له دور بارز في إطلاق القنوات الإقليمية والمتخصصة.

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