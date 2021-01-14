سفارة مصر بأديس أبابا تناشد القادمين لإثيوبيا الحصول على تأشيرات مسبقة

أهابت سفارة مصر في أديس أبابا اليوم، بجميع المواطنين المصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، وعدم الانتظار للحصول عليها عند الوصول إلى مطار أديس أبابا.ونبهت السفارة - في بيان صحفي - المواطنين المصريين القادمين للعمل في إثيوبيا بضرورة حصولهم على تأشيرة العمل المناسبة مسبقًا، مع تقديم عقد العمل أو دعوة من جهة العمل الإثيوبية.وأوضحت أنه بالنسبة للمواطنين المصريين القادمين لأثيوبيا للعمل في مفوضية الاتحاد الإفريقي، فيجب عليهم التواصل مسبقًا مع مفوضية الاتحاد الإفريقي؛ للتأكيد على قيام المفوضية بالتنسيق مع السلطات الأثيوبية؛ لحصولهم على تأشيرة الدخول المناسبة للغرض من الزيارة قبل السفر.