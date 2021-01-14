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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تطالب الصحة العالمية بالتحقيق في الإهمال الطبي بحق الأسرى

الخميس 14/يناير/2021 - 07:08 م
وزارة الخارجية والمغتربين
وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
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طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، منظمة الصحة العالمية بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق للاطلاع على الأوضاع الصحية التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي، لاتخاذ ما يلزم لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بتحمل مسئولياتها وواجباتها القانونية تجاه الأسرى وحمايتهم من الأمراض.

واعتبرت أن ما تقوم به سلطات الاحتلال، وسياساتها العنصرية والتمييزية ضد الأسرى، والإهمال الصحي المتعمد، لامتهان حقوقهم داخل المعتقلات، محاولات لاغتيالهم وإعدامهم البطيء وحرمانهم من حقهم بالحياة والصحة، بما يشكل جريمة حرب، وانتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

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