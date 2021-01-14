رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وطرق الاستعلام عن العدادات الكودية

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء





يستعرض " الدستور " لقراءة كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي، وطريقة الاستعلام، وذلك وفقًا للبيان الرسمي التي أعلنت عنه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.



رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان رسمي لها، أن جميع الخدمات المعلن عنها تقدم عبر المنصة الإلكترونية مجانًا دون وجود أي رسوم للاستخدام نهائيًا.



ويمكن تسجيل الدخول إلى رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي من



وأطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي رسميًا في شهر يوليو من العام الماضي، ولكن بشكل غير كامل، وبدأت بتلقي الطلبات العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية وكان يوم يوجد عدد من الخدمات غير مفعلة.

الخدمات التي تقدمها المنصة لخدمات الكهرباء 1 - توصيل العدادات الكودية القانونية.



2 - خدمات العملاء والدعم الفني.



3 - شهادة بيانات تعاقد ومصالحة.



4 - تركيب عداد بل تالف.



5 - تغيير اسم صاحب العداد.



6 - توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.



7 - توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.



8 - استبدال العداد بقدرة أكبر.



9 - جدولة مديونية على أقساط شهرية.



10 - شهادة بيانات استهلاك خلال فترة زمنية معينة.



ووفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على المواطنين الوقت من خلال منصة الخدمات الكهرباء الإلكترونية، حفاظًا على صحة المواطنين من عدوى فيروس كورونا، وفقًا لقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء. وفعلت وزارة الكهرباء والطاقة رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، توفيرا لوقت المواطنين وكذلك تفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئاسة مجلس الوزراء، بتنفيذ الإجراءات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، ولتخفيف التكدس والإزدحام في الشوارع والمصالح الحكومية خوفًا على صحة المواطنين من عدوى كورونا، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.يستعرض " الدستور " لقراءة كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي، وطريقة الاستعلام، وذلك وفقًا للبيان الرسمي التي أعلنت عنه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان رسمي لها، أن جميع الخدمات المعلن عنها تقدم عبر المنصة الإلكترونية مجانًا دون وجود أي رسوم للاستخدام نهائيًا.ويمكن تسجيل الدخول إلى رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي من هنا وأطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي رسميًا في شهر يوليو من العام الماضي، ولكن بشكل غير كامل، وبدأت بتلقي الطلبات العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية وكان يوم يوجد عدد من الخدمات غير مفعلة.1 - توصيل العدادات الكودية القانونية.2 - خدمات العملاء والدعم الفني.3 - شهادة بيانات تعاقد ومصالحة.4 - تركيب عداد بل تالف.5 - تغيير اسم صاحب العداد.6 - توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.7 - توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.8 - استبدال العداد بقدرة أكبر.9 - جدولة مديونية على أقساط شهرية.10 - شهادة بيانات استهلاك خلال فترة زمنية معينة.ووفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على المواطنين الوقت من خلال منصة الخدمات الكهرباء الإلكترونية، حفاظًا على صحة المواطنين من عدوى فيروس كورونا، وفقًا لقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء.





ارتفعت عملية البحث خلال اليوم على محركات الإنترنت العالمية وعلى رأسها محرك البحث العالمي جوجل، عن، حيث وفرت وزارة الكهرباء موقع مجمع لكل خدماتها وطرق الاستعلام عن العداد الكودي.