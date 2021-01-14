بعد موافقة البرلمان.. نتائج تشكيل 25 لجنة نوعية

استعرض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية التي جرت على مدار اليوم الخميس، وأذاع المذيع الداخلي النتائج.وجاء التشكيل الجديد للجان النوعية بعد الانتخابات كالآتي:لجنة التضامن الاجتماعيعبدالهادي القصبي رئيسًا مستقبل وطنرضوى إسماعيل وكيلًا مستقبل وطنأحمد فتحي وكيلًا تنسيقية شباب الأحزاب مستقلهند حازم أمين السر مستقبل وطنلجنة الشباب والرياضةالنائب محمود حسين رئيسًا مستقبل وطنالنائب سامر التلاوى وكيلا مستقبل وطنالنائب ثروت سويلم وكيلا مستقبل وطنالنائب حسام غالي أمينا للسر معينلجنة التعليمسامي هاشم رئيسًا مستقبل وطنماجدة بكري وكيل مستقبل وطنمني عبدالعاطي مستقبل وطنياسمين أبوطالب أمينًا للسر الشعب الجمهورىلجنة القوى العاملةعادل عبد الفضيل رئيسًا معينسولاف درويش وكيل مستقبل وطنأحمد السيد مهنى وكيل الحرية المصرىعبدالفتاح محمد أمينا للسر مستقبل وطنلجنة الاقتراحات والشكاوىعاطف ناصر رئيسًا مستقبل وطنإبراهيم محمد إبراهيم وكيلًا حماة الوطنمحمد دسوقى وكيلًا مستقبل وطنهشام حسين أمينًا للسر مستقللجنة السياحة والطيران المدنىنورا على رئيسًا مستقبل وطنعمرو هندى وكيلًا مستقبل وطنمحمد عبدالمقصود وكيلًا مستقبل وطنأمانى إيميل أمينًا للسر مستقبل وطنلجنة الزراعة والأمن الغذائيهشام الحصري رئيسًا مستقبل وطنحسن عبدالوهاب عيسى وكيلًا مستقلصقر عبدالفتاح وكيلًا مستقبل وطنعلي أحمد علي أمينًا للسر الشعب الجمهورىلجنة الطاقة والبيئةحسام الدين صالح عوض رئيسًا مستقبل وطنرشا رمضان وكيلًا مستقبل وطنمحمد احمد مصطفي وكيلًا الشعب الجمهورىخالد عبدالرحمن أمين السر مستقبل وطنلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتأحمد بدوي رئيسًا مستقبل وطنيوسف الصاوي وكيلًا مستقبل وطنأحمد زيدان وكيلًا تنسيقية الأحزاب حزب حماة الوطنمحمد يسري عبادة أمين السر مصر الحديثةلجنة الإسكان والمرافقعماد سعد حمودة رئيسًا مستقبل وطنإيهاب منصور وكيل المصرى الديمقراطىطارق شكري وكيل مستقلأمين مسعود أمين السر مستقبل وطنلجنة الإدارة المحليةأحمد السجينى رئيسًا مستقبل وطنمحمد الحسينى وكيلًا مستقبل وطنمحمد وفيق مصطفى وكيل الشعب الجمهورىعمرو درويش أمين السر تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيينلجنة الشئون الدينيةعلى جمعة رئيسًا معينأسامة العبد وكيلًا مستقبل وطنمنصف نجيب سليمان وكيلًا معينًامحمد محمود أحمد أمين سر مستقبل وطنلجنة النقل والمواصلاتعلاء عابد رئيسًا مستقبل وطنمحمود الضبع وكيلًا مصر الحديثةوحيد قرقر وكيلًا مستقبل وطنمحمد عوض أمين السر الوفداللجنة الاقتصاديةأحمد سمير رئيسًا مستقبل وطناحمد فرغل وكيل مستقلمحمد السيد سليمان وكيل مستقبل وطنأحمد دياب امين السر مستقللجنة المشروعات الصغيرةمحمد كمال مرعي رئيسا مستقبل وطنمحمد الجارحي وكيل مستقبل وطنهالة أبوالسعد وكيل مصر الحديثةمارسيل سمير أمين السر تنسيقية شباب الأحزابلجنة الخطة والموازنةفخري الفقي رئيسا معينمصطفي سالم وكيل مستقبل وطنياسر عمر وكيل مستقبل وطنعبدالمنعم امام أمين السر حزب العدللجنة الثقافة والإعلامدرية شرف الدين رئيسًا معينةيوسف الحسيني وكيل مستقبل وطننادر مصطفي وكيل التنسيقية مستقلتامر عبدالقادر امين السر الوفدلجنة الشئون الإفريقيةشريف الجبلي رئيسًا مستقلرزق جالى وكيل مستقبل وطنسعداوى راغب وكيل مستقبل وطنرشا أبوشقرة أمين السر التنسيقية حزب الوفدلجنة الشئون العربيةيسرى المغازى رئيسا مستقبل وطنعباس عصمت السادات وكيل الإصلاح والتنمية مصريين بالخارجأحمد فؤاد أباظة وكيل مستقبل وطنأحمد مقلد أمين السر التنسيقية حزب المؤتمرلجنة الشئون الدستورية والتشريعيةإبراهيم الهنيدى رئيسا معينإيهاب إسكندر وكيل مستقبل وطنياسر منير عبد الجواد وكيل مستقلعلى بدر أمين السر مستقبل وطنلجنة العلاقات الخارجيةكريم درويش رئيسا مستقبل وطنسحر البزار وكيل مستقبل وطنوسيم فخرى وكيل مستقبل وطن مصريين بالخارجأمير صابر أمين السر التنسيقية حزب المصرى الديمقراطىلجنة الشئون الصحيةأشرف حاتم رئيسا مستقبل وطنمحمد الوحش وكيل معينمحمود حمدى أبو الخير وكيل مستقبل وطنعبدالمنعم شهاب أمين السر مستقبل وطنلجنة حقوق الإنسانطارق رضوان رئيسا مستقبل وطنأيمن أبوالعلا وكيل الإصلاح والتنميةمحمد عبدالعزيز وكيل التنسيقية مستقلمحمد تيسير مطر أمين السر التنسيقية عن إرادة جيللجنة الصناعةمعتز محمد محمود رئيسا الحرية المصرىمحمد سعد عوض الله وكيل معينمحمد السلاب وكيل مستقبل وطنشحاتة أبوزيد امين السر مستقبل وطنلجنة الدفاع والأمن القوميكمال عامر رئيسا عن حماة الوطناللواء إبراهيم المصري عن حزب مستقبل وطن‏اللواء أحمد العوضي عن حزب حماه الوطنالنائب يحيي عيسوي بأمانه السر بالتزكية