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محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بعد موافقة البرلمان.. نتائج تشكيل 25 لجنة نوعية

الخميس 14/يناير/2021 - 05:35 م
حنفي جبالي
حنفي جبالي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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استعرض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية التي جرت على مدار اليوم الخميس، وأذاع المذيع الداخلي النتائج.

وجاء التشكيل الجديد للجان النوعية بعد الانتخابات كالآتي:

لجنة التضامن الاجتماعي
عبدالهادي القصبي رئيسًا مستقبل وطن
رضوى إسماعيل وكيلًا مستقبل وطن
أحمد فتحي وكيلًا تنسيقية شباب الأحزاب مستقل
هند حازم أمين السر مستقبل وطن

لجنة الشباب والرياضة
النائب محمود حسين رئيسًا مستقبل وطن
النائب سامر التلاوى وكيلا مستقبل وطن
النائب ثروت سويلم وكيلا مستقبل وطن
النائب حسام غالي أمينا للسر معين

لجنة التعليم
سامي هاشم رئيسًا مستقبل وطن
ماجدة بكري وكيل مستقبل وطن
مني عبدالعاطي مستقبل وطن
ياسمين أبوطالب أمينًا للسر الشعب الجمهورى


لجنة القوى العاملة
عادل عبد الفضيل رئيسًا معين
سولاف درويش وكيل مستقبل وطن
أحمد السيد مهنى وكيل الحرية المصرى
عبدالفتاح محمد أمينا للسر مستقبل وطن

لجنة الاقتراحات والشكاوى
عاطف ناصر رئيسًا مستقبل وطن
إبراهيم محمد إبراهيم وكيلًا حماة الوطن
محمد دسوقى وكيلًا مستقبل وطن
هشام حسين أمينًا للسر مستقل

لجنة السياحة والطيران المدنى
نورا على رئيسًا مستقبل وطن
عمرو هندى وكيلًا مستقبل وطن
محمد عبدالمقصود وكيلًا مستقبل وطن
أمانى إيميل أمينًا للسر مستقبل وطن


لجنة الزراعة والأمن الغذائي
هشام الحصري رئيسًا مستقبل وطن
حسن عبدالوهاب عيسى وكيلًا مستقل
صقر عبدالفتاح وكيلًا مستقبل وطن
علي أحمد علي أمينًا للسر الشعب الجمهورى

لجنة الطاقة والبيئة
حسام الدين صالح عوض رئيسًا مستقبل وطن
رشا رمضان وكيلًا مستقبل وطن
محمد احمد مصطفي وكيلًا الشعب الجمهورى
خالد عبدالرحمن أمين السر مستقبل وطن

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أحمد بدوي رئيسًا مستقبل وطن
يوسف الصاوي وكيلًا مستقبل وطن
أحمد زيدان وكيلًا تنسيقية الأحزاب حزب حماة الوطن
محمد يسري عبادة أمين السر مصر الحديثة


لجنة الإسكان والمرافق
عماد سعد حمودة رئيسًا مستقبل وطن
إيهاب منصور وكيل المصرى الديمقراطى
طارق شكري وكيل مستقل
أمين مسعود أمين السر مستقبل وطن


لجنة الإدارة المحلية
أحمد السجينى رئيسًا مستقبل وطن
محمد الحسينى وكيلًا مستقبل وطن
محمد وفيق مصطفى وكيل الشعب الجمهورى
عمرو درويش أمين السر تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

لجنة الشئون الدينية
على جمعة رئيسًا معين
أسامة العبد وكيلًا مستقبل وطن
منصف نجيب سليمان وكيلًا معينًا
محمد محمود أحمد أمين سر مستقبل وطن

لجنة النقل والمواصلات
علاء عابد رئيسًا مستقبل وطن
محمود الضبع وكيلًا مصر الحديثة
وحيد قرقر وكيلًا مستقبل وطن
محمد عوض أمين السر الوفد

اللجنة الاقتصادية
أحمد سمير رئيسًا مستقبل وطن
احمد فرغل وكيل مستقل
محمد السيد سليمان وكيل مستقبل وطن
أحمد دياب امين السر مستقل

لجنة المشروعات الصغيرة
محمد كمال مرعي رئيسا مستقبل وطن
محمد الجارحي وكيل مستقبل وطن
هالة أبوالسعد وكيل مصر الحديثة
مارسيل سمير أمين السر تنسيقية شباب الأحزاب

لجنة الخطة والموازنة
فخري الفقي رئيسا معين
مصطفي سالم وكيل مستقبل وطن
ياسر عمر وكيل مستقبل وطن
عبدالمنعم امام أمين السر حزب العدل

لجنة الثقافة والإعلام
درية شرف الدين رئيسًا معينة
يوسف الحسيني وكيل مستقبل وطن
نادر مصطفي وكيل التنسيقية مستقل
تامر عبدالقادر امين السر الوفد

لجنة الشئون الإفريقية
شريف الجبلي رئيسًا مستقل
رزق جالى وكيل مستقبل وطن
سعداوى راغب وكيل مستقبل وطن
رشا أبوشقرة أمين السر التنسيقية حزب الوفد

لجنة الشئون العربية
يسرى المغازى رئيسا مستقبل وطن
عباس عصمت السادات وكيل الإصلاح والتنمية مصريين بالخارج
أحمد فؤاد أباظة وكيل مستقبل وطن
أحمد مقلد أمين السر التنسيقية حزب المؤتمر

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
إبراهيم الهنيدى رئيسا معين
إيهاب إسكندر وكيل مستقبل وطن
ياسر منير عبد الجواد وكيل مستقل
على بدر أمين السر مستقبل وطن

لجنة العلاقات الخارجية
كريم درويش رئيسا مستقبل وطن
سحر البزار وكيل مستقبل وطن
وسيم فخرى وكيل مستقبل وطن مصريين بالخارج
أمير صابر أمين السر التنسيقية حزب المصرى الديمقراطى

لجنة الشئون الصحية
أشرف حاتم رئيسا مستقبل وطن
محمد الوحش وكيل معين
محمود حمدى أبو الخير وكيل مستقبل وطن
عبدالمنعم شهاب أمين السر مستقبل وطن

لجنة حقوق الإنسان
طارق رضوان رئيسا مستقبل وطن
أيمن أبوالعلا وكيل الإصلاح والتنمية
محمد عبدالعزيز وكيل التنسيقية مستقل
محمد تيسير مطر أمين السر التنسيقية عن إرادة جيل

لجنة الصناعة
معتز محمد محمود رئيسا الحرية المصرى
محمد سعد عوض الله وكيل معين
محمد السلاب وكيل مستقبل وطن
شحاتة أبوزيد امين السر مستقبل وطن

لجنة الدفاع والأمن القومي
كمال عامر رئيسا عن حماة الوطن
اللواء إبراهيم المصري عن حزب مستقبل وطن
‏اللواء أحمد العوضي عن حزب حماه الوطن
النائب يحيي عيسوي بأمانه السر بالتزكية

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