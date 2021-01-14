السيسي يبحث مع عضو «السيادة الانتقالي السوداني» دفع العلاقات الثنائية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، على رأس وفد سوداني رفيع، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول "التباحث حول مسيرة العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل دفعها في كل المجالات، وكذلك القضايا الإقليمية الراهنة".