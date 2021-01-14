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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

صدقي صخر: سعيد بردود الأفعال حول «أنصاف مجانين»

الخميس 14/يناير/2021 - 05:07 م
الفنان صدقي صخر
الفنان صدقي صخر
دعاء عبد المقصود
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قال الفنان صدقي صخر، في تصريحات صحفية، إنه سعيد بردود الأفعال مع بدء عرض حلقات الموسم الأول من مسلسله الجديد "أنصاف مجانين" كاملًا على منصة "Viu".

وأضاف الفنان "ما زلنا نصور بعض مشاهد الموسم الثاني من المسلسل وردود الأفعال منذ بدء عرض الحلقات والتي وصلتنا في موقع التصوير، جعلت حماسنا كبيرًا لمتابعة الجمهور وخاصة مع توافر 12 حلقة مرة واحدة للمشاهدة، وأتمنى أن يتعلق المشاهدين بشخصية حازم وتطورها وعلاقتها مع أسماء جلال، وأحمد خالد صالح".

ويجسد صدقي صخر في مسلسل "أنصاف مجانين" بدور حازم خريج فنون جميلة ويعمل في مجال الجرافيكس والديزاين، وهو ابن خالة أسماء جلال الذي يقف بجوار قريبته ويعمل على توطيد علاقته بها ولكن تتطور الاحداث بطريقة لا يرغب بها ويحاول التغلب على ذلك.

المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية الدكتورة شيماء شريف، والتي تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة، و"أنصاف مجانين" من إخراج عمر رشدي، والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحديني.

وينتظر صدقي صخر عرض مسلسله "ليه لأ"، قريبًا على قناة "mbc" مصر بعد النجاح الذي حققه على منصة شاهد.

يذكر أن أحدث أفلام صدقي صخر القصيرة "لما جت عشرة" للمخرجة جايلان عوف قد حصل على جائزة أفضل فيلم في الدورة السادسة من مهرجان مصر دوت بكرة للأفلام، وهو بطولة صدقي صخر وسارة عبدالرحمن، ويعتبر الفيلم المصري الوحيد الذي شارك في مهرجان كليرمونت في دورته رقم 41، وحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان Breakthrough Film Festival في نسخته الثامنة وحصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان شنيت الدولي.


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