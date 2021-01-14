رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر تحافظ على نمو إيجابي في 2021.. ومراجعة مستهدفاتها في ظل كورونا

الخميس 14/يناير/2021 - 03:07 م
الدكتور علاء زهران
الدكتور علاء زهران
أميرة ممدوح
طباعة
قال الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، إن الحكومة بصدد مراجعة مستهدفاتها بشأن أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي في ظل توقعات امتداد تداعيات الموجة الثانية من جائحة كورونا خلال النصف الثاني من العام المالي 2020-2021، مشيرًا إلى أن امتداد الجائحة للعام الحالي 2021 سينعكس على معدلات النمو المتوقعة بنهاية العام، لكنها في جميع الأحوال ستحفاظ على معدلات نمو موجبة.

وأضاف زهران، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الاقتصاد المصري حافظ على حيوية معظم قطاعاته مثل قطاع الغتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستخراجات والاكتشافات البترولية، التشييد والبناء والنقل والتجارة الداخلية، نتيجة لنجاح الحكومة المصرية في إدارة الأزمة بشكل جيد من الناحية الصحية والاقتصادية، بالإضافة إلى ما أتاحه نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي من مرونة ووفرة مالية مكنت الدولة من مساندة القطاعات والفئات المتضررة.

وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لإعادة ترتيب أوليات الإنفاق الاستثمارى بشكل عام والتركيز على قطاعات بعينها خاصة في مجالات التعليم والصحة والقطاعات الخدمية والقطاعات الإنتاجية كالصناعات الغذائية والدوائية، إلى جانب القطاعات الأكثر تجاوبًا مع الجائحة وفي مقدمتها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساعدة التعليم عن بعد وتطبيق الصحة الرقمية.

وأوضح، أن المعهد بصدد إعداد سلسلة من الدراسات والأوراق البحثية لتطورات أداء القطاعات الاقتصادية في ظل تداعيات الجائحة وفرص نمو تلك القطاعات وأبرز التحديات مع التركيز على قضيتين أساسيتين هما الصحة الرقمية والطب الوقائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، حيث سيتم الانتهاء من تلك الدراسات خلال يونيو المقبل مع نهاية العام المالي الحالي 2020-2021.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مونديال اليد 2021.. كريم هنداوي: لدينا أخطاء أمام تشيلي لكن الأهم هو الانتصار

«مصر للطيران»: تخفيض 20% على رحلات الدوحة

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 14-1-2021

الصور

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

image description

ضبط سيارتين لبيع لحوم وكبدة فاسدة في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن على توافر مخزون كافِ من أدوية «كورونا»

image description

عصام سعد يتفقد المدينة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة

الأكثر قراءة

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من المطهرات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة الخامسة 17 يناير

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حرائق الغابات بجبال نيبال تهدد الحياة البرية

«كورونا» يؤدى إلى تساقط الشعر وضيق التنفس عند ممارسة الرياضة بعد التعافى

الصين: اكتشاف أقدم قصر في البلاد يرجع إلى 5300 عام

مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-1-2021

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

أنشطة فنية وثقافية متنوعة بقصر أحمد بهاء للطفل بأسيوط

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية

«مخاطر التطرف الفكري والانفلات الأخلاقي» بثقافة السويس

الروائية الفنلندية صوفي أوكسانين تفوز بميدالية الشرف الأوكرانية