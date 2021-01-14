أسفرت انتخابات اللجان في مجلس النواب التي أجريت اليوم الخميس، عن فوز أحمد السجيني، برئاسة لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمد الحسيني قاسم، وكيل، محمد وفيق، وكيل ثاني، وعمرو أحمد إبراهيم أمين سر.كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.وأضاف رئيس البرلمان، أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.