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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر

الخميس 14/يناير/2021 - 02:48 م
كثافات مرورية
كثافات مرورية
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تسببت زيادة الأحمال للسيارات أعلى كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس، اليوم الخميس، فى ظهور كثافات مرورية للمتجه من العباسية حتى رمسيس ومناطق الجيزة، وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات إدارة المرور بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أكتوبر، بظهور كثافات مرورية، وتم انتقال الخدمات الى المرور لتنظيم حركة السيارات.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

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