«الأسقفية»: استقبال مرضى العيادات بإجراءات وقائية تجنبًا لكورونا

أعلنت مستشفى هرمل منوف التابعة للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر، عن وضع خطة صحية متكاملة بالتوافق مع إدارة العلاج الحر وإدارة الشؤون الصحية بالمنوفية تضمن سلامة وصحة موظفي المستشفى والمترددين عليها من المرضى من خطر جائحة فيروس كورونا المستجد.وأوضح دكتور سمير رزق الله، مدير المستشفى، في بيان صادر عن الكنيسة الأسقفية، اليوم، نظمت المستشفى سلسلة من المحاضرات التوعوية والتثقيفية بالتزامن مع بداية الأزمة هدفت إلى توعية كوادر المستشفى على اختلاف مسمياتهم الوظيفية حول فيروس كورونا المستجد وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه، كما تم تعليق لافتات توعية في أنحاء المستشفى للزائرين من المرضى ومرافقيهم.وأضاف مدير المستشفى: "عملت مستشفى هرمل التذكاري بمنوف على استقبال مرضى العيادات الخارجية، حيث تعمل المستشفى بكامل قوتها لاستقبال المرضى نظراُ لعدم وجود أماكن في المستشفيات الحكومية لاستقبالهم".و استكمل "رزق الله": مع تسارع وتيرة انتشار الفيروس وتماشيًا مع سياسة الحكومة بتقليل التجمعات، قامت المستشفى بتوفير استراحات ومساحات بين المرضى لمنع اخطلاتهم ببعض وتهوية جيدة لهذة الأماكن، مع ضرورة ارتداء الكمامة والتشديد على قياس درجة حرارة وتوفير شاشات بالاستراحات لعرض أفلام قصيرة استرشادية لتوعية المرضى.الجدير بالذكر أن مستشفى هرمل منوف أسسها الدكتور فرانك هاربر وهو طبيب ُمرسل أيرلندى عام 1910، وكان أول مدير لها واستمر المستشفى يعمل من ذلك التاريخ، واضعًا نصب عينيه الهدف الذى من أجله تم إنشاء المستشفى وتناوب على إدارتها عدد من الأطباء بعد وفاة الدكتور هاربر.