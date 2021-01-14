نيجيريا تخطط لتطعيم 40% من السكان ضد كورونا في 2021

تخطط نيجيريا لتطعيم ما يصل إلى 40% من سكانها البالغ عددهم 200 مليون نسمة ضد فيروس كورونا في عام 2021.وقال فيصل شعيب، الرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية لتطوير الرعاية الصحية الأولية في نيجيريا، اليوم الخميس، لتليفزيون "بلومبرج"، إنه كخطوة أولى تتوقع الدولة الإفريقية الأكثر اكتظاظًا بالسكان الحصول على 100 ألف جرعة من لقاح فايزر في نهاية يناير من خلال مبادرة كوفاكس.وسوف يتم استخدام هذه الدفعة من اللقاح لتطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية في المقام الأول.وقال شعيب إن الدولة أمنت خدمات شركات القطاع الخاص من مرافق تخزين فائقة البرودة، للمساعدة في حفظ وتوزيع اللقاحات.وأضاف أن أكبر اقتصاد في إفريقيا يخطط لتطعيم 70% على الأقل من السكان بحلول نهاية عام 2022.