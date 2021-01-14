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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

6 قطاعات تهبط ببورصة دبي في مستهل تعاملات اليوم

الخميس 14/يناير/2021 - 09:24 ص
بورصة دبي
بورصة دبي
اكرم عمران
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دفعت التراجعات الواضحة لأسهم 6 قطاعات رئيسية، مؤشرات بورصة دبي نحو التراجع في مستهل تعاملات اليوم الخميس - آخر تداولات الأسبوع.

وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي بالمستهل بنسبة 0.42%، خاسرًا نحو 11.66 نقطة ليصل إلى مستوى 2709.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 31.9 مليون سهم محققة ما قيمته 51.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 526 صفقة لعدد 23 سهمًا، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.41%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1%.

وقفزت 3 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 2.22%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 1.22%، فيما تراجع 19 سهمًا، على رأسها سهم شركة داماك العقارية بنسبة 2.74%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 1.69%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 3.2 مليون ورقة بقيمة 16.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.20%.

في سياق متصل أعلن مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين، تعيين فاهم الشحي رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للشركة، وذلك بعد استقالة بروزير صديق مؤخرًا من منصب الرئيس التنفيذي الذي شغله منذ عام 2018.

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