1266 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1266 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 455 ألفا و55 حالة، في حين تم تسجيل 26 وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 7 آلاف و810 حالات.وأفاد بيان للوزارة بأنه تم تسجيل 1927 حالة تعاف إضافية خلال الـ(24) ساعة الماضية ليبلغ إجمالي حالات التعافي في البلاد 429 ألفا و278 شخصا.وأشار البيان إلى أن إجمالي الحالات التي تم إجراء التحاليل لها بلغ 4 ملايين و649 ألفا و394 شخصا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في شهر مارس الماضي.