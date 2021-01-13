تستمر عمليات البحث حول كيفية التقديم في وظائف وزارة الأوقاف المصرية عبر الموقع الرسمي، على المنصات الإلكترونية على محركات البحث منذ الإعلان عن فتح باب التقديم للمسابقة في نوفمبر الماضي، حيث يرغب الكثير من أبناء الوزارة في معرفة طرق التقديم، وشروط المسابقة التي أعلنت عنها الوزارة عبر منصاتها الإلكترونية.





كيفية التقديم في وظائف وزارة الأوقاف المصرية عبر الموقع الرسمي

ويمكن لمن يرغب في التقديم للمسابقة يمكنه الدخول عبر رابط الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف وهو: ar.awkafonline.com ، حيث أكدت خلال بيانها الرسمي في الإعلان عن المسابقة، أنها تهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بي العاملين بالوزارة والمديريات الإقليمية وهيئة الأوقاف المصرية ، لافتة إلى في احتياج شديد للمتابعة الدورية في التفتيش العام لذلك أطلقت هذه المسابقة.





حيث يقوم المواطن الذي يرغب في الحصول على الوظيفة من خلال المسابقة بكتابة جميع البيانات المتعلقة به بعد الدخول على الموقع من خلال استمارة تضعها الوزارة عبر المنصة حيث يقوم المواطن بتعبئتها من الاسم والوظيفة والدرجة الوظيفية، والمؤهل الدراسي، وسنة التخرج، وعام التحاقه بالوظيفة، والتخصص الذي يقدم من خلاله في الوظيفة، وجميع المعلومات المتعلقة به، ثم يقوم بالضغط على خانة إرسال، وينتظر رد الوزارة.





التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الأوقاف





حددت وزارة الأوقاف عن التخصصات التي تحتاج إليها في الإعلان عن الوظائف عبر موقعها الرسمي، وجاءت كالتالي في التفتيش: مالي – أدارى – أوقاف ومحاسبة – هندسي.





شروط وظائف وزارة الأوقاف

وضعت الوزارة عدة شروط للمسابقة في وظائف التفتيش العام وهي: أن يكون المتقدم للحصول على الوظيفة من خلال المسابقة، مسكناُ على الدرجة الثالثة ( أ ) على الأقل، وأن يكون حاصلا على تقدير امتياز في تقارير تقويم الأداء خلال آخر عامين بحد أقصى .





وبعد معرفة كيفية التقديم في وظائف وزارة الأوقاف المصرية عبر الموقع الرسمي، تتضمنت الشروط أيضا، أن يكون من التخصصات التي حددتها الوزارة ولا يخرج عنها، وأن يكون المتقدم للحصول على الوظيفة من المجموعة الوظيفية النوعية المطلوبة والتي حددتها الوزارة وطبقاً للموازنة، وألا يكون وقع عليه أي جزاء في أخر ثلاثة سنوات، وإلا يكون سبق وأن وقع عليه أى عقوبة مخلة بالشرف.





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