اعترافات سيدة سرقت حلق ذهبي من آذن طفلة بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة سيدة سرقت حلق ذهبي من آذن طفلة وتسببت فى إصابتها بجرح في أذنيها، إلى محكمة الجنايات، بمنطقة الأميرية.وذكر قرار الإحالة أن المتهمة "صفاء.م"، ٣٣ سنة، أقرت بارتكابها جريمة سرقة حلق ذهبي من آذن طفلة باستخدام سلاح أبيض"كتر" وتسببت فى إصابتها وجرحها، مشيرة إلى أنها المرة الأولى لها لإرتكابها جريمة سرقة واضطرت لفعل ذلك لمرورها بأزمة مالية.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الأميرية من الأهالى يفيدوا بضبط سيدة أثناء سرقتها حلق ذهبي من آذن طفلة وتسببت فى إصابتها وبسؤالها أقرت بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.