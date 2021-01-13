ضبط 9 أطنان أعلاف غير مطابقة للمواصفات في كفر الشيخ

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة كفرالشيخ، وبه 9 أطنان أعلاف بدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وبدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.