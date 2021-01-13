ضبط 6 أطنان أسمدة مغشوشة في الشرقية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية الفاسدة في محافظة الشرقية.وتبين ضبط 6 أطنان أسمدة زراعية بدون مستندات، مجهولة المصدر؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.