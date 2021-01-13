استنفار أمني بمحيط استاد القاهرة تزامنًا مع انطلاق مونديال اليد
الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:44 ص
هدير مصطفيطباعة
استعدت مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، بتنظيم الخدمات الأمنية لتأمين أولى مباريات كأس العالم لكرة اليد باستاد القاهرة.
وكشف مصدر أمني، أن اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وجه باستعداد الخدمات وانتشار رجال مباحث العاصمة واليقظة الأمنية بمحيط الاستاد.
وشدد اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بتعزيز الخدمات الأمنية وانتداب ضباط من كافة القطاعات لتأمين المبارايات والانتشار الأمني بمحيط الاستاد والطرق المؤدية له.
وشهد محيط استاد القاهرة حالة من الاستنفار الأمني وانتشار العناصر الشرطية وتركيب البوابات الإلكترونية وتواجد عناصر قوات الحماية المدنية والمفرقعات لمنع تسلل أي عناصر من الخارجين عن القانون، فضلا عن التزام جميع الأفراد باتخاذ الاجراءات الاحترازية لتجنب الاصابة بڤيروس كورونا المستجد.
وكشف مصدر أمني، أن اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وجه باستعداد الخدمات وانتشار رجال مباحث العاصمة واليقظة الأمنية بمحيط الاستاد.
وشدد اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بتعزيز الخدمات الأمنية وانتداب ضباط من كافة القطاعات لتأمين المبارايات والانتشار الأمني بمحيط الاستاد والطرق المؤدية له.
وشهد محيط استاد القاهرة حالة من الاستنفار الأمني وانتشار العناصر الشرطية وتركيب البوابات الإلكترونية وتواجد عناصر قوات الحماية المدنية والمفرقعات لمنع تسلل أي عناصر من الخارجين عن القانون، فضلا عن التزام جميع الأفراد باتخاذ الاجراءات الاحترازية لتجنب الاصابة بڤيروس كورونا المستجد.