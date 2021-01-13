استنفار أمني بمحيط استاد القاهرة تزامنًا مع انطلاق مونديال اليد

استعدت مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، بتنظيم الخدمات الأمنية لتأمين أولى مباريات كأس العالم لكرة اليد باستاد القاهرة.وكشف مصدر أمني، أن اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وجه باستعداد الخدمات وانتشار رجال مباحث العاصمة واليقظة الأمنية بمحيط الاستاد.وشدد اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بتعزيز الخدمات الأمنية وانتداب ضباط من كافة القطاعات لتأمين المبارايات والانتشار الأمني بمحيط الاستاد والطرق المؤدية له.وشهد محيط استاد القاهرة حالة من الاستنفار الأمني وانتشار العناصر الشرطية وتركيب البوابات الإلكترونية وتواجد عناصر قوات الحماية المدنية والمفرقعات لمنع تسلل أي عناصر من الخارجين عن القانون، فضلا عن التزام جميع الأفراد باتخاذ الاجراءات الاحترازية لتجنب الاصابة بڤيروس كورونا المستجد.