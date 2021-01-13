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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التمثيل العمالي» بالرياض يتحمل تكاليف إقامة مصري وعودته للقاهرة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:56 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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رصد مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار المتابعة اللحظية لمواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وتتبع أخبار الجالية المصرية على المواقع الإلكترونية، فيديو لأحد المواطنين المصريين يدعى محمد أبواليزيد محمد سعد يتضرر فيه من نومه على أرصفة الطرق لعدم قدرته على العودة إلى أرض الوطن.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصوله على تأشيرة خروج نهائي للمواطن، واستخراج وثيقة سفر للمواطن مع حجز تذكرة طيران للعودة للقاهرة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض كشف فيه عن قيام الملحق العمالي كريم أبوالسعود بالتوجه إلى مكان المواطن المذكور على الفور خلال 24 ساعة من نشر الفيديو، وتم نقله إلى مقر إقامة في فندق بالرياض متحملًا تكاليف إقامته على نفقته الشخصية، وذلك لحين الإنتهاء من إجراءات الخروج النهائي وعودته إلى أرض الوطن.

ولفت أحمد رجائي إلى أن مكتب التمثيل العمالي نجح في الحصول على تأشيرة خروج نهائي للمواطن، فضلا عن استخراج وثيقة سفر وحجز تذكرة طيران على طائرة مصر للطيران؛ للمغادرة اليوم 13 يناير على الرحلة رقم 2648 إلى مطار القاهرة.

ووجه المواطن محمد أبواليزيد، الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي على رعاية العمالة المصرية في حالة احتياجها للدعم والمساندة في غربتهم.

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