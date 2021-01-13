ارتفاع سهم «كيا موتورز» لأعلى مستوى له منذ 8 سنوات

ارتفع سعر سهم شركة "كيا موتورز"، ثاني أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية بنسبة 7.3% في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا مؤشر بورصة سول الرئيسي خلال تعاملات اليوم الأربعاء.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر السهم اليوم إلى 75.3 ألف وون مقابل 70.2 ألف وون أمس ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 17 سبتمبر 2012.في الوقت نفسه كان سهم كيا موتورز اليوم الأفضل أداء بين الأسهم المناظرة له.وارتفع مؤشر كوسبي الرئيسي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 1.3% في حين ارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي أيه.سي آشيا باسيفيك الأوسع نطاقا بنسبة 0.8%.وجرى اليوم تداول 5.29 مليون سهم من أسهم كيا موتورز، بزيادة نسبتها 58% عن متوسط حجم التداول اليومي خلال العشرين يوما الأخيرة ويبلغ 3.35 مليون سهم.