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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في ذكرى مديحة كامل.. الشائعات تسببت في طلاقها ولاحقتها بعد الموت

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:58 ص
مديحة كامل
مديحة كامل
هويدا سعيد
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الراحلة مديحة كامل، والتي تعد من أهم وأجمل الفنانات المصريات حيث تمتعت بالبراءة والرقي في إطلالتها وكانت تتميز بالبساطة في كل شيء، وقد حازت شهرة كبيرة من بين فنانات جيلها، لكن هذه الشهرة كانت السبب في انتشار الشائعات حولها، وترصد "الدستور" الشائعات التي لاحقت الفنانة خلال مسيرتها الفنية.

1- ارتباطها برشدي أباظة:

من أبرز الشائعات التي لحقت بمديحة كامل هي ارتباطها برشدي أباظة عقب فيلم "فتاة شاذة"، ولم تهتم الفنانة بالرد على تلك الشائعة ولكنها وصلت إلى زوجها الذي غار عليها وطلب منها ترك الفن ولكنها من جهتها رفضت، في النهاية، وتسببت تلك الشائعة في طلاقها عام 1965 بعد زواج استمر لثلاث سنوات.

2- ارتباطها بأحمد رمزي:

ترددت شائعات حول ارتباطها بالفنان أحمد رمزي، ولكنها لم تهتم بذلك واستمرت في طريق الشهرة.

3- قضية تهريب مخدرات:

ولحقتها إشاعة آخرى كادت أن تنهي مسيرتها الفنية، تتعلق بالقبض عليها في قضية تهريب مخدرات أثناء عودتها من لبنان، ولكنها لم تهتم بالرد على أي من هذه الشائعات.

4 - زواجها من عمر خورشيد:

انتشرت شائعة زواجها من الفنان عمر خورشيد عام 1981، بعد مشاركتهما في فيلم "العرافة"، لكنها عقب انتشار االشائعة أعلنت الزواج من المحامي جلال الديب.

5 - الشيخ الشعراوي هو من جعلها ترتدي الحجاب:

ردت ابنتها مريهان الريس علي هذا الشائعة بعد موت أمها، وأكدت أن الشيخ الشعراوي لم يكن السبب في حجاب والدتها، بل إنها ارتدت الحجاب بسبب مرض جدتها الذي أشعرها بحاجتها للتقرب من الله، وقد نفت أن يكون للشيخ الشعراوي دور في هذا القرار، وأن الفنانة كانت تستشيره فقط في أمور دينية ولكن بعد حجابها.

6- التخلص من أموال الفن:

نفت أيضا ابنتها شائعة أن الشيخ الشعراوي أعطى الفنانة الراحلة فتوى بالتخلص من أموال الفن كما ادعى البعض.

7- السرطان سبب موتها:

استمرت الشائعات التي طاردت مديحة كامل حتى بعد وفاتها، فقد أشيع أنها ماتت بالسرطان، ولكن أكدت ابنتها أنها توفيت فجأة وأنها كانت تعاني من الروماتويد الذي تسبب في إصابتها بمياه على القلب، وأنها وكانت تتلقى العلاج وتمارس حياتها بشكل طبيعي حتى توفت دون أي مقدمات.

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