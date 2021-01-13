سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 13-1-2021
الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:00 ص
منة سالمطباعة
يرصد لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 13-1-2021، حسبما أفادت التعاملات الصباحية بالأسواق المحلية المصرية.
على المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري، 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
جاء سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري بنك مصر اليوم في بداية التداولات الصباحية عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك البركة
وسجل السعر في بنك البركة 4.08 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.
بنك الإسكندرية
بينما جاء في بنك اللإسكندرية عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB
واستقر سعر العملة السعودية على مستوى الشراء والبيع أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات داخل البنك التجاري الدولي عند 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي
وعلى صعيد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، جاء عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وعن سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي بلغت مستوي 4.06، و4.21 جنيه على مستوى الشراء والبيع في بداية التداولات الصباحية.
بنك مصر إيران التنمية
وعن سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران للتنمية فقد بلغت مستويات 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
بينما بلغت مؤشرات مستوى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصرف المتحد عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
كما يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك عوده
بينما جاءت مستويات سلة أسعار العملة السعودية في بنك عوده في استقرارها اليوم أمام نظريتها العملة المصرية عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
وجاء سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان عند مستويات 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
على المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري، 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13-1-2021بنك مصر
جاء سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري بنك مصر اليوم في بداية التداولات الصباحية عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك البركة
وسجل السعر في بنك البركة 4.08 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.
بنك الإسكندرية
بينما جاء في بنك اللإسكندرية عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB
واستقر سعر العملة السعودية على مستوى الشراء والبيع أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات داخل البنك التجاري الدولي عند 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي
وعلى صعيد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، جاء عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وعن سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي بلغت مستوي 4.06، و4.21 جنيه على مستوى الشراء والبيع في بداية التداولات الصباحية.
بنك مصر إيران التنمية
وعن سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران للتنمية فقد بلغت مستويات 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
بينما بلغت مؤشرات مستوى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصرف المتحد عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
كما يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك عوده
بينما جاءت مستويات سلة أسعار العملة السعودية في بنك عوده في استقرارها اليوم أمام نظريتها العملة المصرية عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
وجاء سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان عند مستويات 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.