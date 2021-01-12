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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

سفيرنا بكوناكري: القاهرة لا تألو جهدا في تطوير العلاقات مع غينيا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:47 م
السفير تامر كمال
السفير تامر كمال المليجي سفير مصر في غينيا،
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أكد السفير تامر كمال المليجي سفير مصر في غينيا، أن مصر لا تألو جهدًا في العمل على تطوير وتعزيز علاقاتها بغينيا في شتى المجالات، ومنها التعاون العلمي والثقافي الذي يربط بين الشعوب الأفريقية، وعلى الأخص مع جامعة جمال عبد الناصر التي تُعد رمزًا للعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلديّن والشعبيّن.

جاء ذلك خلال اللقاء الدى عقده السفير المليجي مع البروفيسور لانسين تراوري رئيس جامعة جمال عبد الناصر في العاصمة كوناكري.

وذكرت الخارجية اليوم الثلاثاء أن رئيس الجامعة الغينية أشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلديّن الشقيقيّن.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجانبين، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعة وجامعة الإسكندرية، فضلًا عن تطلع غينيا إلى مساهمة مصر في إعادة تأهيل وتطوير مباني ومنشآت الجامعة الغينية.

وأشارت الوزارة إلى أن جامعة جمال عبد الناصر في كوناكري تعد أقدم وأعرق جامعة غينية، كما أنها الوحيدة في إقليم غرب أفريقيا التي تحمل اسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عرفانًا بالدور والدعم المصري لغينيا منذ استقلالها عام 1958.

كما تم إطلاق اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي على أحدث مبانيها الإدارية خلال زيارته لغينيا في أبريل عام 2019 وكذلك إزاحة الستار عن تمثال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مدخل الجامعة، تقديرًا للأولوية التي يوليها سيادته لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وغينيا وتعزيز أواصر التعاون مع كافة دول القارة الأفريقية وتعزيز العمل الأفريقي المُشترك.

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