إجمالى إصابات كورونا فى الجزائر ١٠٢ ألف و٦٤١ حالة

أعلن الناطق باسم لجنة متابعة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالجزائر الدكتور جمال فورار اليوم الثلاثاء تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 102 ألف و641 إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2816 حالة.وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 69 ألفا و608 حالات، بعد شفاء 205 حالات خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 24 مريضا بالعناية المركزة.كانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.