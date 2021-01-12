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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة مُتهمى «قتل طالب الرحاب»

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:13 م
قتل طالب الرحاب
قتل طالب الرحاب
عادل عبد العال
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا الأربعاء، جلسة محاكمة مُتهمي قضية "قتل طالب الرحاب".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، ومعتصم أحمد برديس وحسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبدالستار، ومجدي شكري.

كان النائب العام السابق، قد أحال المتهمين "أشرف. ح"، 55 سنة، صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة، 20 سنة"، طالبة، و"محمد. ى، 20 سنة"، سائق، و"باسم. م"، رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و"سيد. ر" وشهرته "سيكا"، 40 سنة، سائق، و"مجدى. ع"، 40 سنة، "سفرجي"، و"وليد. ح، 32 سنة"، "سائق"، وشقيقه "أحمد، 21 سنة" عامل، إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، وقتلوا بسام أسامة محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه، بها وأعد صندوقًا خشبيًا وحبالا وشريطا لاصقا بينما، قام باقي المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم في الجريمة.

وكشفت التحقيقات أن خلافًا نشب بين المتهم الأول والمجنى عليه بعدما اكتشف تورط المتهم بتزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن، ومن هنا عزم المتهم وباقي المتهمين على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، واستدرجوا المجنى عليه إليها عن طريق المتهمة الثانية "خطيبته"، واشتركوا جميعًا في قتله وأخفوا جثته بدفنها في حفرة، أعدها المتهم الأول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات.

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