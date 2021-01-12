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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1731 إصابة جديدة بكورونا فى بيلاروسيا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:32 م
كورونا فى بيلاروسيا
كورونا فى بيلاروسيا
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أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ما يصل إلى 1731 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز بذلك العدد الإجمالي للإصابات 215 ألفا و724 حالة، أي ما يعادل 2.25 بالمائة من سكان البلاد.

وأضافت الصحة البيلاروسية - حسبما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أنه تم تسجيل 9 وفيات على مدار الـ24 ساعة الماضية من بين أصحاب الأمراض المزمنة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1535 حالة.

وأشارت إلى تعافي 1657 شخصًا ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 197 ألفا و851 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.

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