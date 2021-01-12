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فن

الكينج يوجه رسالة حب لبحر أبوجريشة بـ«فينك يا حبيبى» (فيديو)

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:27 م
الكينج
الكينج
أمير محمد خالد
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صدرت الأغنية الجديدة "فينك يا حبيبي" من ألبوم الكينج محمد منير "باب الجمال"، منذ قليل، عبر قناة اليوتيوب الخاصة به لتكون الأغنية الثانية بعد "باب الجمال" والتي طرحت منذ أسبوع وحققت ما يقرب من 2 مليون مشاهدة.

وتعتبر الأغنية الجديدة هي من الأغاني التي يعيد الكينج تقديمها وإحياءها من جديد ضمن مشروع بدأه من سنوات طويلة، فالأغنية واحدة من أشهر أغاني المطرب النوبي الراحل بحر أبوجريشة، وكان لقبه ملك موسيقى البلوز المصرى، وصدرت هذه الأغنية في ألبومه "كفاية بعاد" من كلمات وألحان الشاعر النوبي عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس.

والأغنية موسيقاها مختلطة بين عربية ونوبية، وانتقلت من الجنوب إلى الشمال في ذلك الوقت عن طريق التجار بترحالهم من جنوب مصر لشمالها، ويعتبر بحر أبوجريشة من أصول نوبية لقرية قرشة بالنوبة، والتى تم تهجير أهلها لمدن القناة في ذلك الوقت، رصيده 9 ألبومات غنائية معظمها من كلماته وألحانه قدمها خلال مشواره الفنى من عام 1977 حتى 1990، ويعتبر منير هذه الأغنية بمثابة رسالة حب وتقدير وتخليد للغائب الحاضر الفنان بحر أبوجريشة، كما أن منير أعلن عن إهدائه هذه الأغنية أيضا لروح زوج شقيقته وابن عمته ومدير أعماله الراحل محمود أبا زيد الذي حلت ذكراه الأولى من أيام قليلة.

وتقول كلمات الأغنية "فينك يا حبيبي يا دنيتنا، قاسية الأيام فين ودتنا، والطير رايح لبلادك شايل رسايل دمعتنا، فينك يا حبيبي يا مسافر، مع قمر الليل بيك بنساهر، حبك في قلوبنا مالوش آخر، مع أحلى غرامنا وعشرتنا، يا طير يا مروح في المغرب، روح لحبيبي تعال قرب، سنين وقلوبنا بتتعذب، احكيله أوصف له حالتنا".

ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغانٍ، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع وهندسة صوتية أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

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