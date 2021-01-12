رسميًا.. المستشار حنفي جبالي رئيسًا لمجلس النواب

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس مجلس النواب عن فوز المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، بمنصب رئيس مجلس النواب، بـ508 أصوات.وكانت قد انتهت اللجنة المكلفة للإشراف على انتخاب رئيس المجلس من عملها لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد.وتم تشكيل اللجنة برئاسة النائب إيهاب إسكندر، وعضوية كل من حسن عمر حسانين (مستقبل وطن)، وهشام هلال (مصر الحديثة)، هشام حسن (مستقل)، مصطفى بدران (حماة وطن)، محمد أحمد مصطفى (الشعب الجمهوري)، محمد رمضان (مستقل).وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.