91 ألف جرعة أولية من لقاح كورونا في ويلز البريطانية

قالت هيئة الصحة العامة في ويلز البريطانية إنه تم توزيع 91 ألفا و239 جرعة أولية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المنطقة التابعة للمملكة المتحدة.وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن ويلز سجلت 1332 حالة إصابة جديدة بالفيروس و16 حالة وفاة.يُشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في ويلز يبلغ حوالي 172 ألف شخص.