4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

بدأت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، إجراء انتخابات لاختيار رئيس مجلس النواب والوكيلين.وتقدم للترشيح لرئاسة المجلس كل من: المستشار حنفي جبالي، قائلًا: يشرفني أن أتقدم برغبتي في الترشح بعد أن وفقت بالفوز بعضوية المجلس وتحدث عن مسيرته القضائية..أعلن النائب محمد صلاح أبوهميلة ترشحه لمنصب رئيس مجلس النواب.كما أعلن النائب أحمد عبدالحكيم يوسف دراج مواليد 1985 ترشحه لرئاسة مجلس النواب.وأعلن أيضًا النائب محمد مدينة ترشحه لمنصب رئيس مجلس النواب ليصبح إجمالي عدد المرشحين على مقعد الرئيس 4 نواب.وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.وأعلن المجلس جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المقرر عقدها اليوم، حيث يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، كما يتم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج.كما يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 4 لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ويعقب ذلك أداء النواب لليمين الدستورية وإجراء انتخابات رئيس المجلس ووكيلي المجلس.وتشهد الجلسة الافتتاحية الأولى من دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، عدة إجراءات يجب الالتزام بها، طبقًا لقانون المجلس ولائحته الداخلية، حيث تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، وهي النائبة فريدة الشوباشي، ويعاونها أصغر عضوين بالمجلس، وهم النائب أبانوب عزت، والنائبة فاطمة سليم.