محمد صلاح أبوهميلة يترشح لرئاسة مجلس النواب

أعلن النائب محمد صلاح أبوهميله، ترشحه لرئاسة مجلس النواب، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية بمجلس النواب، والتي تترأسها النائبة فريدة الشوباشي بصفتها أكبر الأعضاء سنًا.وانتهى نواب البرلمان بنظامي الفردي والقائمة والمعينين، من حلف اليمين الدستورية، كأعضاء في مجلس النواب.وقامت النائبة فريدة الشوباشي، رئيس الجلسة الافتتاحية بصفتها أكبر الأعضاء سنًا، بتوجيه التهنئة للنواب بعد انتهائهم من حلف اليمين.وكان قد أعلن النائب حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، ترشحه على منصب رئيس مجلس النواب.